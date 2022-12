Roberto Carlos: «Cristiano Ronaldo é o n.º 1, ainda tem que jogar muitos anos ao nível em que está»

Roberto Carlos, ídolo do Real Madrid e da seleção brasileira, falou esta sexta-feira aos microfones da Sport TV sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. O ex-internacional pela canarinha deixou rasgados elogios à carreira de Cristiano Ronaldo, afirmando que o craque português tem de prosseguir com a carreira, independentemente dos resultado que tiver porque é um símbolo do futebol mundial."O Cristiano é um 'cara' que se puder jogar mais 10 anos, ele vai jogar. Tem todo o direito de tomar a decisão que ele achar melhor, pode fazer da carreira e da vida dele o que ele quiser porque ele fez muito pelo futebol, e continua a fazer. O Cristiano é uma lenda, é um ídolo nosso. O Cristiano representa muito para o futebol mundial, não só português. O Cristiano é um líder e tem demonstrado ao Mundo a sua forma de ser e é uma referência para todas as crianças. Eu, sinceramente, sendo brasileiro e como pessoa que ama o futebol, eu não quero que ele pare já não. O Cristiano tem que jogar muitos anos ainda no nível em que está, independentemente dos resultados. O Cristiano é o n.º 1. A nossa vida tem altos e baixos, é algo natural e normal. Quanto mais ganhas, mais exigem de ti e te pressionam e o Cristiano está muito preparado para essas críticas e essa 'cobrança' que tem. Continua!", atirou o antigo lateral-esquerdo do Brasil.