Roberto Martínez e os 20 anos de Ronaldo na Seleção: «É uma conquista única no futebol mundial»

Cristiano Ronaldo estreou-se há 20 anos na Seleção Nacional e Roberto Martínez não tem dúvidas de que é um feito único no futebol."Acho que há muitos jogadores que podem ganhar títulos e ter muitas memórias, mas 20 anos de associação com a seleção e ter 200 partidas é uma conquista única no futebol mundial. Um legado que somente o Cristiano pode ter", referiu o selecionador nacional, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.Em relação à presença de Cristiano Ronaldo na formação portuguesa, Roberto Martínez não parece querer abdicar do atleta, apesar dos 38 anos: "Ter um jogador com experiência de 20 anos na Seleção dá uma oportunidade para retirar o melhor de cada jogador e aportar um nível de trabalho e qualidade que é único. Ter um jogador com 200 internacionalizações é um caso único no futebol mundial e isso dá uns níveis únicos para o balneário", admitiu.