Ronaldo: «A minha mãe acompanha-me em tudo e já desmaiou duas vezes nos estádios»

Cristiano Ronaldo sempre teve uma relação especial com a mãe e nunca o escondeu. Nesta entrevista à ITV o internacional português recorda o papel que Dolores Aveiro teve e tem na sua vida.



Mãe

"A minha mãe era o pilar da família e o que tenho hoje deve-se a ela. Ela acompanha-me em tudo. Já desmaiou duas vezes nos estádios... Ela não pode ver esses jogos e tem-se afastado um pouco. Já lhe disse que não a posso perder."

Paternidade

"Quero ser um bom pai, acho que sou. Ninguém é perfeito. Ainda estou no processo de apredizagem, mas acho que sou um bom pai. A minha família sempre me passou valores de humildade, trabalhar duro e respeitar as outras pessoas. Quando o ambiente é bom em casa as crianças percebem, daí que queira ser o pai mais 'fixe' do mundo. Sei que os miúdos vão crescer e ter uma família. Serei velho e terei uma vida clama, espero."

O recorde que queria

"O recorde Bolas de Ouro na história do futebol. Adorava. E acho que mereço. Como já disse, o Messi é fantástico e está na história do futebol, mas acho que tenho de ter 5, 6 ou 7 bolas de ouro. Mais do que ele.



Messi

"Não somos amigos de casa, mas partilhamos o palco há 15 anos. Tenho boa elação com ele e sei que ele faz com que em torne melhor. E vice-versa"



Arsenal

"Estive muito perto. A um passo de assinar pelo Arsenal. Peço-te desculpa por não ter ido para Arsenal."