Ronaldo analisa época da Juventus e confessa: «Atingi um objetivo que estabeleci quando aqui cheguei»

Cristiano Ronaldo atribuiu valor à temporada da Juventus, pese o facto de apenas ter conquistado a Taça de Itália e Supertaça e ter terminado em quarto lugar o campeonato. Numa publicação nas redes sociais, o avançado mostrou-se ogulhoso por, em três anos, ter conquistado os principais troféus coletivos e individuais em Itália.





"Este ano não conseguimos conquistar a Serie A, parabéns ao Inter por um título merecido. No entanto, tenho de valorizar tudo o que conseguimos esta temporada na Juventus, tanto coletiva como individualmente. A Supertaça, a Taça e o troféu de melhor marcador do campeonato enchem-me de felicidade, especialmente devido à dificuldade que lhes está inerente, num país onde nada é fácil de conquistar. Com estas conquistas, alcancei um objetivo a que me tinha proposto desde que aqui cheguei: vencer campeonato, taça e supertaça, assim como o título de melhor jogador e melhor marcador neste grande país, recheado de grandes jogadores, clubes gigantes e uma cultura futebolística muito própria", começou por dizer o internacional português, destacando depois o facto de ter sido o primeiro a ser melhor marcador em Inglaterra, Espanha e Itália."Já antes disse que não persigo recordes, eles é que me perseguem. Para quem não compreende o que quero dizer com isto, é muito simples: o futebol é um jogo coletivo mas é através da superação individual que ajudamos as nossas equipas a atingirem os seus objetivos. (...) Nada se compara à sensação de saber que deixei a minha marca nos países onde joguei e que dei alegrias aos adeptos dos clubes que representei. É para isso que trabalho, é o que me motiva e é isso que irei continuar a perseguir até ao último dia. Obrigado a todos os que fizeram parte desta caminhada."