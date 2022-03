Ronaldo arrebata prémio de melhor golo do mês pela primeira vez na Premier League

Cristiano Ronaldo conquistou o prémio para o melhor golo do mês de março, de acordo com o site do Manchester United. O remate indefensável do português frente ao Tottenham, a 12 de março, foi o eleito pela Premier League como melhor do mês que hoje finda.O internacional português do Manchester United bateu a concorrência de Reece James, Cucho Hernandez, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães, Rúben Neves, Kai Havertz e Timothy Castagne, arrebatando, pela primeira vez e segundo indica o site dos red devils, o galardão de melhor golo do mês no primeiro escalão do futebol inglês.A 12 de março último, CR7 revelou-se decisivo para a equipa de Manchester ao apontar um hat-trick no triunfo por 3-2 ante o Tottenham.