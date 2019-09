Ronaldo: «Às vezes como pizza com o meu filho... se não fico aborrecido»

Cristiano Ronaldo revelou em entrevista ao canal de YouTube 'ChrisMD' alguns dos seus segredos para manter a boa forma, numa conversa na qual admitiu que, mesmo sendo bastante rígido no cuidado que tem com o corpo, não se priva de uma boa pizza italiana...



"A parte da massa gorda é verdade. 60 a 70 por cento da minha vida é baseada no futebol. Dedico-me não apenas a treinar, mas também a mim mesmo. 90 % do sucesso que tenho e da minha forma física deve-se a um bom sono, ao facto de treinar bem e de fazer uma boa recuperação. Não há nenhum segredo: tens de cuidar de ti, porque se não o fizeres ninguém o fará por ti. Mas é óbvio que não sou assim todos os dias. Às vezes como pizza com o meu filho! Se não o fizer fico aborrecido... O essencial é ter cuidado com o teu corpo e comer de forma correta", revelou o avançado português.



Na mesma conversa, CR7 admitiu que agora treina de uma forma mais inteligente, a começar desde logo no trabalho de ginásio. "Não posso lá ir todos os dias. É preciso equilíbrio. E com a idade começas a perceber que o mais importante é conheceres o teu corpo e saber treinar com inteligência. Não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade. Aprendi isso. Quando era mais novo trabalhava de uma forma diferente de agora. É totalmente diferente. Ainda me sinto bem, em forma, motivado, até porque para mim o mais importante é a mente. Se estiveres motivado isso ajuda imenso. Só quero continuar", explicou.