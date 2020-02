«Ronaldo aumenta a dimensão da Juventus dentro e fora do campo»

A Juventus visita na quarta-feira o Lyon e Andrea Agnelli, presidente da vecchia signora, exalta o papel de Ronaldo na estratégia do clube.





"Com ele conseguimos pela primeira vez juntar o rendimento desportivo ao económico. Aumenta a nossa dimensão dentro e fora do campo. Não tarda seremos o quarto clube do Mundo com mais seguidores nas redes sociais", disse o dirigente, não enjeitando a hipótese de contratar Guardiola: "Não pensar nele seria uma heresia!"