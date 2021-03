Em Itália fala-se em "divórcio" entre Ronaldo e Juventus e comentam-se possíveis destinos

"A operação Europa fracassou. Ronaldo, que ainda tem mais um ano de contrato, está insatisfeito com o casamento, mas a Juventus também questiona a sustentabilidade técnica da relação. Até porque com o FC Porto, CR7 passou de ser mais um homem para ser menos um". A frase do ‘Correire Della Sera’ preconiza qual vai ser a discussão em Itália nos próximos tempos. Irá Cristiano Ronaldo cumprir o próximo ano que lhe resta ainda de contrato com a Juventus, ou irá o casamento dar já em divórcio no próximo verão?





FC Porto visto como "heróico" lá fora e imprensa italiana em choque com a eliminação da Juventus



FC Porto visto como "heróico" lá fora e imprensa italiana em choque com a eliminação da Juventus

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo sabe que interessados não lhe faltam, mas após esta eliminação da Liga dos Campeões aos pés do FC Porto, a Juventus também está chocada e estará a questionar o seu projeto europeu. "A eliminação chocante da Juventus da Liga dos Campeões mudou o cenário em torno de Ronaldo, que tem ainda mais um ano de contrato, onde terá de receber 60 milhões de euros brutos (31 líquidos). Nas eliminações frente a Ajax e Lyon, a equipa pareceu não estar à altura de Ronaldo. Enquanto nestes dois jogos com o FC Porto pareceu que Ronaldo é que não esteve à altura da equipa", escreve o jornal italiano.O ‘Corriere Della Sera’ até avança possíveis destinos para Cristiano Ronaldo, incluindo o Sporting, que surge como "hipótese difícil". "O PSG pode dar-se ao luxo de realizar uma acordo para além do campo, tornando Ronaldo embaixador do Mundial’2022 no Qatar. Por outro lado, um regresso ao Real Madrid parece complicado neste momento. Há também as hipóteses Manchester United, que voltou a níveis competitivos elevados, e Inter Miami, onde David Beckham já disse estar à procura de ‘um Messi ou Ronaldo’. Ainda o seu primeiro clube, o Sporting, que se prepara para vencer o campeonato e voltar à Liga dos Campeões. Uma hipótese difícil de acontecer, ainda que voltar ao seu Estádio de Alvalade, onde começou a caminhada rumo a cinco Champions e cinco Bolas de Ouro, fosse um final bem-vindo para Ronaldo", acrescenta o diário.