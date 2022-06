Ronaldo dá os parabéns a Cristianinho: «Será que ainda vamos jogar juntos?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo recorreu esta sexta-feira às redes sociais para dar os parabéns ao filho mais velho, Cristianinho, que celebra hoje 12 anos, e aproveitou para deixar no ar uma questão... curiosa."Feliz aniversário meu filho! Como o tempo passa a correr... será que ainda vamos jogar juntos? O mais importante é continuares a ser o menino que és com um coração enorme. Muitas felicidades, filhote! O papá ama-te muito", escreveu o internacional português.Recorde-se que Cristianinho representa, atualmente, os escalões mais jovens do Manchester United.