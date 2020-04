Ronaldo de regresso ao Manchester United? Ingleses já olham para as camisolas disponíveis...

É certo que se trata de um rumor, daqueles que conta com repetições de forma recorrente praticamente todos os anos, mas a imprensa inglesa não deixou de aproveitar a 'onda' do possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United e 'espremeu' o tema ao máximo. É o caso do 'Express Sport', que este domingo faz mesmo uma análise ao atual plantel e arrisca uma espécie de previsão quanto ao número que o português poderia ter caso voltasse a Old Trafford.





A análise começa naturalmente com o, o seu número de praticamente toda a carreira. Um dorsal que envergou durante todos os anos que passou nos red devils - e que usa na Juventus - e que está de momento na 'posse' de Alexis Sánchez, um jogador que foi cedido ao Inter Milão. Como o chileno nem deve voltar, o assunto pode logo ficar resolvido nesta primeira hipótese...Mas caso Alexis acabe por ficar, CR poderá ter de se voltar para outras opções, como o. "Foi envergada por Ryan Giggs quando Ronaldo estava no United e o internacional galês deu-lhe valor. Adnan Januzaj e Anthony Martial tiveram dificuldades em utilizá-la, mas Ronaldo dispõe da coragem e a confiança para lhe fazer justiça", escreve o jornal inglês.Há ainda o, outro dos números de momento livres, mas aqui com uma justificação algo... estranha. "O Ronaldo utilizou a 9 no Real Madrid no início da sua passagem por lá, por isso poderia ficar com a 19 desta vez", explica o jornal inglês, que lembra Danny Welbeck, Marcus Rashford ou James Wilson como os mais recentes donos deste número.E a fechar a lista, um número com enorme significado para o atual avançado da Juventus: o. Foi o dorsal que utilizou quando 'explodiu' no Sporting e era esse que pretendia utilizar no Manchester United quando lá chegou em 2003 - Sir Alex Ferguson acabou por fazê-lo mudar de opinião. Ainda assim, de referir que esse mesmo 28 está na posse de Ángel Gomes, por isso antes de o 'roubar' convém fazer uma negociação.Mas antes dessa negociação haverá sempre que ser feita outra, entre Juventus e Manchester United para libertar o goleador português...