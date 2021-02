Ronaldo deixa mensagem sentida em dia de aniversário: «Desculpem não prometer mais 20 anos»

Cristiano Ronaldo comemora esta sexta-feira o seu 36.º aniversário e o craque português recorreu ao Instagram para retribuir as mensagens de afeto recebidas ao longo do dia e deixar um sentido agradecimento a todos os fãs e seguidores.





"Trinta e seis anos, inacreditável! Parece que tudo começou ontem, mas esta saga já tem muitas aventuras e histórias para mais tarde recordar. A minha primeira bola, a minha primeira equipa, o meu primeiro golo... o tempo voa!Da Madeira para Lisboa, de Lisboa para Manchester, de Manchester para Madrid, de Madrid para Turim mas, acima de tudo, do fundo do meu coração para o mundo. Dei tudo o que consegui, nunca me poupei a esforços e sempre tentei dar a melhor versão de mim. Em troca, deram-me o vosso amor e admiração, presença e apoio incondicional. E por isso, nunca serei capaz de agradecer o suficiente. Eu não poderia ter feito sem vocês.Ao comemorar o meu 36.º aniversário e o meu 20.º como jogador profissional de futebol, desculpem não poder prometer mais 20 anos assim. Mas o que posso prometer-vos é que, enquanto continuar, nunca receberão menos do que 100% de mim!Obrigado mais uma vez por todo o vosso apoio, as mensagens e iniciativas amáveis ??durante este dia. Significam muito para mim e todos vocês têm um lugar especial em meu coração", escreveu o internacional português, na legenda a uma fotografia onde surge, à mesa e com o bolo de aniversário, acompanhado pela namorada Georgina Rodríguez e pelos quatro filhos.