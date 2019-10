Ronaldo desafia fãs a utilizarem as suas chuteiras... mas o preço assusta

Ligado desde sempre à Nike, é normal ver-se Cristiano Ronaldo partilhar nas suas contas das redes sociais imagens da marca norte-americana, seja das suas novas chuteiras como de outro tipo de equipamentos. A mais recente publicação alusiva à marca sucedeu na segunda-feira, quando CR7 mostrou as suas novas Nike Mercurial Superfly 7 Elite, numa publicação na qual 'convidou' os seus fãs a utilizarem as suas 'armas'.





"Atingi imenso utilizando as Mercurial. Agora estou bastante entusiasmado por ver-vos a todos a seguirem os vossos sonhos nas minhas novas Mercurial", escreveu CR7, numa publicação na qual mostra vários pares do tal novo modelo, especialmente desenhadas para o avançado português.O grande problema? O preço... É que, segundo o site da marca, estas Mercurial Superfly 7 Elite têm o assustador preço de 270 euros. É o preço a pagar pelas armas de um dos melhores jogadores do Mundo...