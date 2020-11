Ronaldo desvaloriza polémica sobre a quarentena: «Estou de volta e isso é que importa»

Cristiano Ronaldo foi a grande figura da Juventus no tirnfo (1-4) frente ao Spezia. No primeiro jogo após ausência por ter estado infetado com Covid-19, o craque português entrou na segunda parte e fez dois golos decisivos para a equipa de Pirlo garantir a vitória.





Cristiano Ronaldo jogador com mais golos na história do futebol? Pode acontecer ainda este inverno

No final da partida, CR7 falou à Sky Sport e desvalorizou a polémica criada por alegadamente ter furado a 'bolha' da Juventus para se juntar à Seleção Nacional."Estive muito tempo doente e parado, apesar de não ter sintomas e sentir-me bem. Hoje voltei a fazer o que gosto, jogar futebol. A Serie A é uma liga muito competitiva. O Milan está a fazer um ótimo trabalho, tal como a Lazio, o Nápoles... Temos de trabalhar muito, mas estamos a crescer. Polémica por causa da bolha? O Cristiano está de volta e isso é que importa", afirmou o avançado português de 35 anos.