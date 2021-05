Ronaldo e Georgina estreiam casa de 7,3 milhões de euros em Lisboa: tudo sobre os luxos da nova habitação

Depois do fim do campeonato italiano, Cristiano Ronaldo rumou a Lisboa com Georgina Rodríguez com um objetivo muito especial: estrear a casa nova que comprou recentemente, na rua Castilho, em frente ao Parque Eduardo VII, por 7,3 milhões de euros.





Correio da Manhã surpreendeu, esta terça-feira, o jogador junto ao luxuoso apartamento, que é o mais caro de Portugal, de onde apenas saiu para as refeições, entre as quais um almoço no Hotel Ritz com a espanhola.