Cristiano Ronaldo e o 'título' de maior goleador de sempre: «Ter talento já não é suficiente»

Cristiano Ronaldo assinalou esta terça-feira, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, o feito de ter ultrapassado Pelé e ter-se tornado no maior goleador da história do futebol mundial.





"Desde o primeiro dia que sempre me dediquei ao máximo, sempre tentei ouvir os meus companheiros de equipa e os jogadores mais experientes. Desde o início que senti que era uma criança diferente, uma criança especial. Nada é possível sem serem feitos sacrifícios", começou por dizer o internacional português e avançado da Juventus."Tudo o que eu fiz e ainda faço é porque eu sou um apaixonado [por futebol]. Os números não mentem, se observarem, o meu nível nos meus últimos 15 anos tem sido quase sempre o mesmo. Paixão, dedicação e trabalho. Ter talento já não é suficiente", continuou, dedicando também parte do seu sucesso aos companheiros de Seleção."Isto é para todos os meus companheiros, o meu treinador, para Portugal, para os adeptos, para os emigrantes. Estou tão feliz. São momentos que eu não posso descrever, é algo inacreditável na minha carreira", assume, terminando: "Eu não persigo os recordes. Eles é que me perseguem."