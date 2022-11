Cristiano Ronaldo eliminado do grupo de WhatsApp dos jogadores do United, garante o 'Sport'

Já se entendeu que por estes dias Cristiano Ronaldo é o centro de todas as atenções. A crescente clivagem com o Manchester United faz destaque um pouco por todo o mundo e qualquer informação sobre o tema ganha uma inusitada relevância. De tal forma que o diário 'Sport' puxa para destaque no seu site a informação de que o internacional português foi eliminado do grupo de WhatsApp dos jogadores do Manchester United.

De acordo com a informação veiculada pelo diário espanhol na sua edição online, Harry Maguire e Scott McTominay, os administradores do grupo, retiraram o capitão da Seleção Nacional do convívio online com os restantes companheiros.

Mais um capítulo de uma saga que promete acompanhar o astro português por todo o Campeonato do Mundo.