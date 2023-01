Ronaldo explica ida para o Al-Nassr e sublinha: «O meu trabalho na Europa está feito»

Numa altura em que se fala de uma cláusula no contrato que permitiria a Cristiano Ronaldo reforçar o Newcastle caso os magpies se apurem para a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo garantiu que o seu trajeto no Velho Continente está feito."Sinto-me bem, orgulhoso desta grande decisão na minha carreira e vida. O meu trabalho está feito na Europa, ganhei tudo e joguei nos melhores clubes, agora é um novo desafio. Ainda bem que o Al-Nassr me deu esta oportunidade. É um desafio e sinto-me feliz e muito orgulhoso", disse CR7 na apresentação como jogador do Al-Nassr, onde explicou a sua decisão com vários fatores: "Para desenvolver o clube e o país. Sei o que quero e o que não quero. É uma boa oportunidade para ajudar a melhorar tantas coisas."O craque português garantiu ainda que a família está "feliz" com esta ida para a Arábia Saudita: "A minha família está feliz também. Quando tomei decisão eles apoiaram-me, especialmente os meus filhos e a minha mulher. A receção ontem foi tremenda, sinto-me bem aqui, têm sido amáveis comigo e com a minha família."