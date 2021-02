Ronaldo faz 36 anos e em Espanha fazem-se as contas: Real Madrid errou ao deixá-lo sair

Cristiano Ronaldo faz hoje 36 anos e a idade parece não passar por ele. A pujança física, as assistências que faz e os golos que marca fazem do português um dos avançados mais letais do Mundo, capaz de 'meter no bolso' muito jovem de 20 e poucos anos.





Em Espanha o jornal 'As' dedica hoje um extenso artigo ao internacional português e não esconde que o Real Madrid errou ao deixá-lo sair no verão de 2018 para a Juventus. Ronaldo saiu e ninguém foi capaz de preencher o enorme vazio que deixou, apenas Benzema deu um passo em frente, mas o francês tem tido pouca ajuda no que ao capítulo ofensivo diz respeito.Segundo o mesmo jornal, sem Cristiano Ronaldo o Real Madrid fez 175 golos nas duas últimas temporadas, um registo inferior às duas últimas com o português nos merengues, onde foram marcados 300.O Real Madrid vendeu o seu passe por 100 milhões porque considerou que o salário que o português pedia para renovar (30 milhões limpos por época) era exorbitante para um jogador de 33 anos. Mas não era.De então para cá CR7 não faz outra coisa que não seja mostrar que ainda tem muitos anos pela frente no futebol. Em duas épocas e meia na Juventus marcou 87 golos. Na primeira somou 28, na segunda 37 e nesta já leva 22. E tem sido sempre finalista da Bola de Ouro. Na carreira já soma 763, tendo superado Josef Bican (759) e Pelé (757).Voltando ao Real Madrid, o 'As' somou os golos dos 10 jogadores mais ofensivos do clube nos últimos dois anos - excluindo Benzema - e concluiu que juntos não conseguiram marcar tantos golos como Cristiano Ronaldo sozinho na Juventus. Bale, Asensio, Vinicius, Lucas, Rodrygo, Isco, Mariano, Hazard, Jovic e James Rodríguez apontaram ao todo 81 golos, menos seis do que CR7.O Real Madrid comprou Jovic e Hazard na esperança que um deles preenchesse o vazio deixado pelo português e gastou 160 milhões de euros. Mas em dois anos marcaram 6 golos em 67 jogos (32 do sérvio e 35 do belga)...