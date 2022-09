Ronaldo homenageia Isabel II: «Uma perda insubstituível para o país que aprendi a chamar de casa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de tributo à rainha Isabel II, que morreu ontem aos 96 anos . O internacional português sublinha a "perda insubstituível para um país que aprendeu a chamar de casa"."Joguei na Premier League durante sete anos, e esta é a minha 8.ª temporada a viver em Inglaterra. Ao longo destes anos, senti sempre o amor interminável deste país pela rainha, e o quão importante Sua Majestade era e sempre será para as pessoas. Presto tributo à sua memória e lamento por esta perda insubstituível para um país que aprendi a chamar de casa. As minhas orações estão com a família real", escreveu CR7.