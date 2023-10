Ronaldo: «Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição»

, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para demonstrar a sua satisfação pelo apuramento de Portugal para a fase final do Campeonato da Europa de futebol do próximo ano. O capitão da Seleção Nacional aproveitou ainda o momento para agradecer à Federação Portuguesa de Futebol e a todos os adeptos que estiveram presentes no Portugal-Eslováquia pela bonita homenagem referente aos 200 jogos pela equipa das quinas."Estamos no EURO 2024! Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição. Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem!", escreveu o craque português.