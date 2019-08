Ronaldo: «Não gosto muito deste mundo em que vivemos»

Pai de quatro filhos (há que diga que vem um quinto a caminho...) Cristiano Ronaldo explicou na entrevista que deu à TVI que está preocupado com o futuro dos filhos."Tento não pensar demasiado neste mundo que vivemos, que não gosto muito, vou ser sincero. Este mundo de redes sociais, de telemóveis, internet... Tento adaptar-me como pai ao mundo real, tento incutir a minha experiência nos meus filhos, principalmente no Cristiano, que é o mais velho", contou.Cristianinho que sentiu a mudança da família para Turim. "A Gio é como eu, pensa como eu, gosta de desafios, foi fácil para ela. Para o Cristianinho, foi mais difícil, já tinha muitos amigos em Madrid... Eu já o andava a preparar há uns meses. E ele percebeu que podia surgir a ideia de o pai sair do Real Madrid, os amigos da escola falavam nisso. Ele é um pouco tímido, eu em miúdo também era assim..."