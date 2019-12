Ronaldo: «Neste momento não estou interessado em ser treinador»

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo já assumiu várias vezes que pendurar as chuteiras não está nos seus planos para o futuro imediato, tal como não lhe passa pela cabeça ser treinador de futebol um dia. CR7 não fecha as portas a essa possibilidade, é certo, mas em entrevista à plataforma DAZN assume não ter qualquer interesse de momento em assumir uma carreira nos bancos assim que a de futebolista terminar.





"Neste momento não estou interessado em ser treinador, mas talvez um dia, quando ficar aborrecido e sentir necessidade disso. Não digo nunca... Se me tornar treinador, serei um motivador. O treinador deve passar as suas paixões e talentos para a equipa. Por exemplo, eu gosto de me divertir, driblar, rematar, marcar golos. Devo passar isso para a equipa, sendo motivador e confiante", explicou.De resto, Ronaldo admite que a sua paixão pelo futebol continua a ser mesma. "Comparando com os meus 18 anos, tudo mudou. Nessa altura, quando comecei a jogar, via tudo de forma diferente. Era muito mais ingénuo, espontâneo, sentia uma paixão mágica. Atualmente tenho a mesma motivação em jogar futebol, sou feliz a jogar, mas as minhas prioridades são diferentes. Agora tenho ganhar, conquistar troféus, estar sempre no topo. Nessa altura não tinha esse tipo de pressão. Só pensava em divertir-me. Agora tenho mais responsabilidades, ams a minha motivação é sempre a mesma. O futebol continua a fazer-me sentir bem, dá-me alegria, mas quando começas enquanto miúdo é sempre especial. Dito isso, estou feliz e motivado e quero continuar a jogar por muitos anos", garantiu.