Ronaldo no Nápoles? De Laurentiis faz exigências 'loucas' para o negócio avançar

Com futuro incerto no Manchester United, e depois de ter representado a Juventus entre 2018 e 2021, o 'AS' levanta a possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar a Itália e rumar ao Nápoles, num negócio a envolver valores exorbitantes e exigências 'loucas' da parte de De Laurentiis, presidente do clube.Segundo explica o diário espanhol, a transferência envolveria uma troca com Victor Osimhen. Mas há um entrave: é que De Laurentiis pede 120 milhões de euros ao Man. United pelo nigeriano, para além de exigir que Cristiano Ronaldo reduza o seu salário... para metade daquilo que aufere atualmente.Recorde-se que também a 'Marca' voltou a insistir, esta sexta-feira, na possibilidade de CR7 - que tem contrato com os red devils até 2023, com mais uma temporada de opção - rumar ao Sporting.