Ronaldo: «Nunca pensei ganhar uma Bola de Ouro, quanto mais quatro ou cinco»

Já com cinco Bolas de Ouro no currículo, as mesmas que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo assume que quer voltar a levantar o prémio de melhor jogador do Mundo, mas deixa claro que, olhando para trás, nunca pensou chegar ao número de conquistas que atingiu aos 34 anos."Nunca pensei ganhar uma Bola de Ouro, quanto mais quatro ou cinco. Claro que gostava de ganhar mais, como mais uma Liga dos Campeões. Trabalho para títulos coletivos para depois ganhar os prémios individuais. Sou obcecado pelo sucesso, no bom sentido da palavra. Levanto-me todos os dias com o intuito de trabalhar e conquistar coisas. Se não ganhar o Mundo não acaba hoje", frisou.Questionado sobre os anos em que não conseguiu vencer o prémio de melhor do Mundo, CR7 assumiu que "muitas vezes" encarou os resultados como uma sensação de injustiça. "O futebol mudou muito. Nos últimos dois, três anos mudou a política no futebol. Não vejo os troféus individuais como uma obsessão, mas não é algo que dependa de mim, mas sim dos votos dos capitães, dos selecionadores, dos fãs, da FIFA e da EUFA. O que depende de mim é ir para o campo e dar troféus à Seleção e à Juventus."