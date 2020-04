«O Cristiano não deve gostar de ouvir dizer que eu sou o verdadeiro Ronaldo»

Numa altura em que não há desporto e se multiplicam nas redes sociais as conversas entre craques, houve uma que centrou atenções, por reunir dois campeões do Mundo, ambos detentores de Bolas Ouro, como são os casos do brasileiro Ronaldo e do italiano Fabio Cannavaro.





E um dos assuntos abordados foi Cristiano Ronaldo. Cannavaro disse a Ronaldo que hoje em dia quando se fala do português toda a gente diz que o brasileiro é que é verdadeiro Ronaldo.O brasileiro, concordou. "O Cristiano não deve gostar de ouvir dizerem que eu sou o verdadeiro Ronaldo. As pessoas não podem ser comparadas. O Cristiano vai ficar na história do futebol pelos golos e pela sua regularidade. Será sempre um melhores. Tal como o Messi e nós os dois", considerou o antigo avançado canarinho.