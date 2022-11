Ronaldo oferece botas com que marcou últimos golos no Man. United ao filho de Piers Morgan

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Spencer Morgan (@spencermorgan)

Cristiano Ronaldo ofereceu ao filho de Piers Morgan as botas com que marcou os seus últimos golos pelo Manchester United. O craque português, de 37 anos, marcou por três vezes esta época ao serviço dos red devils, a última das quais na Liga Europa, contra o Sheriff, a 27 de outubro.Spencer Morgan, filho do jornalista a quem CR7 deu a polémica entrevista, onde criticou o treinador, a direção e até as instalações do Manchester United, exibiu as botas nas redes sociais e até postou um vídeo de Ronaldo com as chuteiras, onde o português diz "marquei alguns golos [com as botas], não muitos. Mas marquei alguns."O filho do jornalista ficou feliz com o presente. "O Natal chegou mais cedo este ano. Obrigado Cristiano pelas botas que usaste quando marcaste os últimos golos pelo Manchester United. Agora vamos à procura de um novo clube."O pai, Morgan, acrescentou num comentário: "Graças ao papá."