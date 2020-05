Ronaldo oferece chuteiras a roupeiro do Nacional

Cristiano Ronaldo deve partir durante a tarde desta segunda-feira para Itália, depois de quase dois meses na Madeira, mas antes fez questão de presentear o roupeiro do Nacional com um par de chuteiras. Foi o próprio Adriano Silva a partilhar o gesto nas redes sociais, agradecendo ao capitão da seleção nacional.





"Só mesmo alguém especial como você, com um coração tão generoso, para se lembrar de mim desta maneira. Fiquei muito feliz com o presente que você me ofereceu e agradeço muito o seu gesto tão bonito. Quero que saiba que de todas as dádivas que eu já recebi neste mundo, a sua amizade está entre as mais importantes. Obrigada de coração, Cristiano", escreveu.