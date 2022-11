Ronaldo provoca United com relógio? Adeptos acreditam que sim...

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No dia em que ficou efetivado o 'adeus' ao Manchester United, Cristiano Ronaldo lançou nas redes sociais o seu mais recente projeto. Uma parceria com a marca de relógios de luxo Jacob & Co.





Poderia ser vista como mais uma promoção comercial do capitão da Seleção Nacional mas, tendo em conta a tempestade mediática que se originou, há quem defenda que esta foi a derradeira provocação ao emblema de Old Trafford.

E tudo porque uma das imagens que surge no relógio, avaliado em 130 mil euros, é do internacional português a marcar um golo pelo Real Madrid contra... o Manchester United. Um jogo de fevereiro de 2013, na Champions, em que Ronaldo subiu aos céus e faturou de cabeça, numa imagem que se tornou icónica na galáxia futebol.



Esse jogo terminou 1-1, com os espanhóis a vencerem 2-1 na segunda mão e a seguirem em frente na competição milionária.