Ronaldo: «Quero continuar mas não até ouvir que o Cristiano era um jogador incrível e agora é lento»

Cristiano Ronaldo continua a apresentar-se a mais alto nível aos 35 anos e planeia continuar a jogar. Mas o português deixa no ar que vai parar assim que começar a ouvir algum comentário acerca da sua capacidade física.





"Aos 33 anos é a idade em que sentes que começas a sentir a perda de capacidades. Eu quero continuar a fazer desporto, no futebol, mas quando as pessoas começarem a dizer: ‘O Cristiano era um jogador incrível e agora está lento’, não quero isso", explicou o avançado da Juventus em conversa com o pugilista Gennady Golovkin na DAZN.Ronaldo acredita que pode continuar a competir ao mais alto nível e até dá um exemplo claro."O corpo não tem de ser um problema, podes cuidar disso. A questão é a motivação, a experiência. Isso é o mais difícil. É possível atingir um nível muito alto à medida que vamos ficando mais maduros. No ténis há um exemplo disso, o Roger Federer tem 37 ou 38 anos e ainda está no topo", concluiu.