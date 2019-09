Ronaldo recorda saída noturna a discoteca disfarçado com peruca e bigode

Na entrevista que concedeu à ITV, que o canal inglês está a passar esta noite, Cristiano Ronaldo recordou uma saída à noite numa pagem de ano em Madrid."Falei com o Ricardo Regufe e disse para sairmos de casa. Então fomos com bigodes, adereços, perucas, o cabelo era melhor do que o meu... Fomos a um hotel, no centro de Madrid, e as pessoas olhavam para nós. 'Serão estrelas do rock?', perguntavam. Combinámos só falar em inglês", explicou.Só que nem tudo correu como desejado. "Quando fomos ao bar falei uma vez em português. Um tipo chamou-me e segredou-me ‘sei que tu és’. Fiquei mesmo chateado. Ele foi contar a todas as pessoas da discoteca. Comecei a sentir que toda a gente sabia quem eu era... Ficámos 3 horas e ninguém se meteu comigo. Senti-me feliz e livre."Ronaldo abordou também o facto de ser "rei no Instagram", onde tem mais seguidores que Ariana Grande, Kim Kardashian e até Messi. "Não fico surpreendido, sei aquilo que sou. Em toda a vida, aquilo que faço e consigo é pela paixão que tenho pelo que faço. Adoro ser o número 1. No meu trabalho quero ser o número 1, mas no Instagram não tenho essa loucura."