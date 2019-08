Ronaldo: «Se comeres sopa todos os dias enjoas»

Cristiano Ronaldo gosta de praticar outros desportos e, porque é um fã de atletismo, aproveitou para treinar a velocidade com o amigo Francis Obikwelu nas férias."Se comeres sopa todos os dias enjoas. O futebol também é sempre assim. Se quiseres evoluir o mundo do futebol torna-se pequeno", constata o internacional português na entrevista que concedeu à TVI."Sempre gostei de atletismo. Faltava à escola porque ia ver o atletismo do Sporting... É uma experiência nova para aprender. O trabalho de pés, de joelhos, é tudo diferente. Aperfeiçoas sempre qualquer coisa. Se pensas que sabes tudo não vais chegar ao nível que cheguei", avisa Ronaldo.