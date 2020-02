«Ronaldo, sempre ele, o salva-vidas desta Juve»: imprensa italiana enaltece CR7

Cristiano Ronaldo voltou esta quinta-feira a ser decisivo e marcou pelo 8º jogo consecutivo com a camisola da Juventus.





O português apontou o golo do empate (1-1) frente ao Milan na 1ª mão das meias-finais da Taça de Itália, através de um penálti nos descontos , e a imprensa italiana é unânime em reconhecer que o avançado de 35 anos salvou a vecchia signora de sofrer a 2ª derrota consecutiva e volta a criticar a exibição da equipa de Sarri."A Juventus viu-se amassada numa posse bastante estéril (…) e Ronaldo era servido a conta-gotas. (…) Foi preciso um penálti aos 90 minutos para [a Juventus] resgatar a partida. Ronaldo acertou com um remate em tesoura na área que terminou no braço largo de Calabria: consulta do VAR, CR7 na área e golo."

La Repubblica:



"Aos 88' o episódio que muda a partida: Ronaldo rematou, Calabria vira costas mas a bola acaba no seu braço, o VAR entra em ação e Valeri [árbitro], após rever a ação, assinala o penálti para a Juventus. Ronaldo não perdoa e faz o 1-1."



Corriere dello Sport:





"Aos 90’ o episódio que muda o resultado: cruzamento de Bentancur, acrobacia de Ronaldo e remate rejeitado pelo braço largo de Calabria. Valeri revê o lance e assinala penálti. Cristiano não dá hipótese a Donnaruma e estabelece o 1-1 final que adia a decisão da qualificação para Turim.""A Juventus evita a segunda derrota consecutiva após a da Liga com o Verona (…) com CR7 a responder no final ao golo de Rebic, obtendo um penálti com um remate acrobático intercetado pelo braço de Calabria que foi confirmado pela análise do VAR."

Corriere della Serra:



"O empate só acontece na reta final contra um adversário a jogar com 10, graças a penálti conquistado e convertido por Ronaldo, sempre ele, o salva-vidas desta Juve."



Tuttosport:



"Sarri certamente não pode satisfazer-se com uma posse de bola paciente como um chá inglês e ser salvo pelo golpe habitual de Ronaldo, que conquista um penálti e transforma-o com a habitual frieza mortal."