Ronaldo: «Só confio em quatro pessoas»

Em entrevista à ITV, Cristiano Ronaldo assumiu que apenas confia totalmente em quatro pessoas, ainda que tenha optado por não revelar as suas identidades, pois confirma "ser injusto"."A 100 por cento só confio em quatro pessoas. Não digo quem são, mas só tenho confiança total nessas pessoas. É suficiente para mim. Não penso muito nisso", confessou o avançado português."É aborrecido para ser honesto. Há uma parte que é fantástica, porque sou famoso, marco golos e ganho troféus. Mas depois de 10 anos, já vês a coisa de outra maneira. Tens uma família e queres ter privacidade. E eu não tenho isso há 10 anos. Não vou chorar por causa disso, mas não poder sair de casa é complicado. Os meus filhos ficam nervosos, a minha namorada também. Não podes meter a mão no nariz, mas agora é tarde para mudar…""Sinto-me feliz quando acham que sou o número 1. Acho que sou bom mas a minha maior força é a minha mente. Os números não mentem. O meu nível é sempre o mesmo, por isso a base é esforço, dedicação. O talento sozinho já não chega. Tens de te dedicar a 100 por cento.""Chegas a casa, comes, descansas um pouco, depois podia ir brincar com os meus filhos, mas aqueles 30 minutos de ginásio, sei que vão fazer a diferença. Por isso é que tenho 34 e pareço 28."