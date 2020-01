Ronaldo tem mais seguidores no Instagram... do que todas as equipas da Premier League

Se dúvidas existissem quanto à força da marca Cristiano Ronaldo a nível global, os seus números nas redes sociais ajudam certamente a dissipá-las. Esta quarta-feira, por exemplo, o craque português tornou-se na primeira personalidade da história a superar a marca dos 200 milhões de seguidores no Instagram, com mais 27 milhões do que Ariana Grande e 30 milhões do que Dwayne Johnson. Os números impressionam, mas a verdade é que de Inglaterra chega esta quinta-feira uma comparação... surreal.





É que o avançado português consegue ter mais seguidores naquela rede social do que todas as equipas da Premier League... juntas! No total, as 20 formações do campeonato inglês têm pouco mais de 130 milhões de followers, sendo que aquela que comanda é o Manchester United, com 'apenas' 33,6 milhões, seis vezes menos do que o seu antigo jogador!Man. United - 33,6 milhõesLiverpool - 23,5Chelsea FC - 20,5Man. City - 17,3Arsenal - 16,8Tottenham - 7,2Leicester - 3,8Everton - 1,5West Ham - 1Wolverhampton - 870 milCrystal Palace - 870Southampton - 730Aston Villa - 660Watford - 651Bournemouth - 496Newcastle - 420Burnley - 296Brighton - 288Norwich - 232Sheffield United - 190