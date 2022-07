Ronaldo terá recebido bónus de 6 dígitos antes de mostrar vontade em sair do Man. United

Cristiano Ronaldo parece estar cada vez mais de malas feitas para abandonar o Manchester United e rumar a um novo desafio na carreira. O internacional português continua sem se apresentar nos trabalhos de pré-temporada dos red devils, alegando problemas familiares, e ontem [sábado] foi novamente notícia por não integrar a lista de 31 jogadores que o técnico Erik Ten Hag levou para a digressão à Tailândia.

Este domingo surgem novas informações sobre o 'caso' Cristiano Ronaldo, com o jornal britânico 'The Sun' a revelar que o craque luso terá recebido um bónus de 6 dígitos pouco antes de revelar a sua intenção em sair do clube antes do arranque da nova temporada. "Ele não fez nada de errado, mas algumas pessoas acreditam que o 'timing' [do anúncio] poderá não ter sido uma coincidência e que Ronaldo poderia ter informado a sua vontade em sair há já algumas semanas", disse fonte do clube, em declarações citadas pelo 'The Sun'.

Recorde-se que existem vários clubes associados ao avançado internacional português, tais como Chelsea, Barcelona, Nápoles e até a Roma de José Mourinho entre os mais possíveis destinos de CR7.