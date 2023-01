AFP garante: Cristiano Ronaldo vai receber 200 milhões por promover candidatura saudita ao Mundial'2030

Cristiano Ronaldo vai ganhar mais de 200 milhões de euros como embaixador da candidatura saudita ao Mundial'2030. A confirmação é garantida por fonte anónima à agência AFP.O futebolista português, de 37 anos, será, assim, concorrente da candidatura ibérica (a que se juntou a Ucrânia mais tarde) ao Campeonato do Mundo da FIFA, sendo que a Arábia Saudita irá também submeter proposta de organização conjunta, com Egito e Grécia.O dinheiro terá proveniência estatal. "O Al Nassr e outros clubes sauditas não têm estes enormes fundos para tão grande negócio. É o Fundo de Investimento Público que assegura o pagamento", garante a fonte.Desta feita, o campeão europeu de seleções em 2016 vai ter rendimentos superiores a 400 milhões de euros, incluindo os mais de 200 milhões que receberá por ser futebolista do Al Nassr até junho de 2025. Será o maior vínculo de sempre do futebol profissional. contrato do multigalardoado jogador luso vai muito além do dinheiro que aufere. De acordo com o jornal 'Marca', este terá direito a aposentos de luxo em Riade, um avião e terá ainda poder para despedir o treinador se assim o entender.