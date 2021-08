Rooney incrédulo com a possibilidade de Ronaldo rumar ao Manchester City

Wayne Rooney, ex-jogador inglês que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United, falou sobre a possível transferência do português para o Manchester City. Para o inglês de 35 anos essa é uma possibilidade na qual ele não acredita e vê como mais provável uma transferência para o PSG.





Apesar dos rumores que colocam CR7 na calha do Manchester City, Rooney, em declarações à talkSport, afirmou ter duvidas que o português vá por em risco tudo o que alcançou nos rivais, red devils: "Não sei o que pensar sobre isso. Se me perguntam se acho possível que a transferência aconteça, tenho as minhas dúvidas. O Cristiano tem um grande legado no Manchester United. Eu não acho que ele vá para lado nenhum por motivos financeiros", referiu o agora treinador do Derby County.O ex-jogador do Everton e do Manchester United comparou-se ainda com o cenário que o avançado luso atravessa: "Toda a gente sabe que eu nunca jogaria pelo Liverpool ou Manchester City. É obvio. Mas toda a gente é diferente".O avançado inglês, que foi colega de Ronaldo entre 2004-2009, terminou dizendo que a transferência do português para os franceses do PSG é algo que financeiramente seria igualmente vantajoso e um cenário que na sua opinião é muito mais provável.