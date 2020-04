Rooney: «Sou amigo do Cristiano Ronaldo mas escolheria Messi como o melhor do Mundo»

Wayne Rooney foi contemporâneo de Cristiano Ronaldo no Manchester United entre 2004 e 2005. Juntos levaram os red devils a vencer tudo internamente e a chegar à glória europeia, arrebatando uma Liga dos Campeões conquistada na final ante o Chelsea, após a marcação de penáltis. Apesar do êxito conjunto e de reconhecer valia ao português, o internacional inglês dá preferência a Lionel Messi na hora de eleger o melhor futebolista do Mundo.





"Apesar de ser amigo do Cristiano, eu escolheria o Messi como o melhor do Mundo e pela mesma razão que me encantava ver Xavi ou Scholes. É aquela calma, não me lembro de ver Messi a bater uma bola com toda a força que podia. Simplesmente faz a bola rolar e fá-lo com muita facilidade", vincou o agora jogador do Derby County em entrevista ao 'The Sunday Times'.Rooney, de 34 anos, recordou que em Manchester já "Ronaldo fazia tudo o que podia para ser o melhor do Mundo" mesmo que "não estivesse tão preocupado em marcar golos". "O Cristiano é implacável na área, um matador, mas o Messi vai torturar-te antes de te matar. Com Messi tens a impressão de que ele está sempre a divertir-se. Os dois mudaram completamente o jogo em termos do número de golos e acredito que ninguém vai igualar isso", assumiu o avançado inglês que deixou o Manchester United em 2017.