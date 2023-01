Rothen sai em defesa de Cristiano Ronaldo: «É uma lenda do futebol, vai além do desporto»

A escolha de Cristiano Ronaldo pelo futebol da Arábia Saudita tem dividido opiniões. Jérôme Rothen destoa da maioria ao sair em defesa do internacional português."Não estamos na cabeça do Cristiano Ronaldo, ele ainda quer jogar futebol. É alguém ainda muito dedicado ao aspeto físico. A chegada de Cristiano Ronaldo também servirá para desenvolver o futebol na Arábia Saudita, ele é uma marca à parte", constatou o antigo internacional francês aos microfones da RMC Sport.O ex-extremo que alinhou no Monaco ou Paris Saint-Germain pediu respeito por aquilo que o futebolista luso alcançou no futebol."Vamos pelo menos respeitar Cristiano Ronaldo, a sua carreira e as suas escolhas. Ele é uma lenda do futebol. Vai além do desporto. Volto a dar-lhe os parabéns por nos mostrar que ainda pode jogar mais dois anos e fazer-nos viver emoções. Assistam à apresentação dele, não acham que ele sentiu adrenalina? Parabéns Cristiano", frisou Rothen.