Roy Keane defende Cristiano Ronaldo: «Já houve jogadores a fazerem coisas muito piores»

Roy Keane, antigo capitão do Manchester United e um nome sempre controverso no futebol inglês, analisou o caso de Cristiano Ronaldo que não irá dar o contributo aos red devils depois de ter sido punido pelo próprio clube."A verdade é que ele foi para os balneários e, obviamente, tem de ser punido por isso. Mas eu tento ver as coisas pela perspetiva do jogador. Ele sente que isto já chegou ao limite e perdeu a cabeça e percebo o que está a acontecer com o Ronaldo nas últimas semanas mas ainda assim vou tentar defendê-lo", começou por sublinhar o agora comentador em declarações à Sky Sports.O ex-colega de CR7 no emblema de Manchester apontou a um sentimento de frustração por parte do capitão da Seleção Nacional. "Ele sente-se frustrado e provavelmente não irá ter oportunidades. Sente que já chegou ao limite e foi para os balneários. Penso que já houve jogadores a fazerem coisas muito piores no Manchester United. Acontece, é a natureza humana", vincou o antigo jogador irlandês, de 51 anos, campeão por sete vezes na Premier League.