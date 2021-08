Roy Keane sobre Cristiano Ronaldo: «É um vencedor nato, não quer relaxar»

Roy Keane revelou estar entusiasmado com o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, contudo lembra que o clube ainda tem arestas por limar para se assumir verdadeiramente como candidato à conquista da Premier League.





"Penso que [a chegada de Ronaldo] é uma ótima notícia para o United, para os adeptos e para a Premier League. Não tenho dúvidas de que ainda é um jogador de classe mundial. Discutimos os prós e os contras, mas vejo a fome e o desejo ali. Não é um 'frete' para ele. Já vale fortunas. Vimos que ganhou a bota de ouro no Euro e terá o incentivo do Mundial", começou por dizer o antigo jogador inglês, no programa 'Super Sunday' da 'Sky Sports'."É uma pessoa inteligente. Está de volta para ganhar títulos. Não acredito que fará a diferença no que diz respeito a vencer grandes troféus, já que o Manchester United tem os mesmos problemas no meio-campo com ou sem Ronaldo, mas uma Taça de Inglaterra ou uma Taça da Liga já é mais possível. Vejo muitos pontos positivos e ele vai torná-los melhores, é claro, mas em termos gerais, ainda não acho que o Manchester United esteja preparado para ganhar o título", frisou, destacando a mentalidade do internacional português."Ele vai querer mais do que isso. Vai trazer uma mentalidade vencedora para o balneário. É um fanático por fitness e penso que é um dos jogadores mais inteligentes que já vi na minha vida. Ele adaptou o seu jogo e é um vencedor. Veio para o Manchester United inicialmente porque queria ganhar títulos. É um vencedor nato, não quer relaxar. Os jogadores jovens precisam desse exemplo. É algo que não tem preço", enalteceu.