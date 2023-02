Rudi Garcia: «Jogadores do Al Nassr começaram a perceber aquilo que Cristiano Ronaldo queria»

Rudi Garcia não escondeu a satisfação pela exibição de Cristiano Ronaldo frente ao Al-Wehda, num jogo em que o português apontou os quatro golos com que a formação orientada pelo técnico francês goleou por 4-0 "Cristiano Ronaldo alcançou um grande nível de homogeneidade e harmonia com os companheiros de equipa e, com o passar do tempo, eles começaram a perceber aquilo que ele queria e quando vai marcar", começou por referir o treinador do Al Nassr, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita 'Arriyadiyah'."Penso que foi uma boa noite para Cristiano Ronaldo, porque marcou quatro golos", afirmou, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro da 16.ª jornada do campeonato saudita.Recorde-se que CR7 soma agora cinco golos em três jogos no campeonato saudita e ultrapassou ontem a marca dos 500 golos em ligas