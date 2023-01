Rudi García quer Ronaldo a sorrir de novo: «Entre Seleção e Manchester, os últimos meses não foram fáceis»

Agora não há margem para dúvidas. Cristiano Ronaldo vai estrear-se pelo Al Nassr a 22 de janeiro, diante do Al Ittifaq. A garantia foi deixada pelo técnico Rudi García, à margem de uma visita ao bivouac do Dakar'2023 onde encontrou alguns compatriotas e deixou como prenda precisamente uma camisola do avançado português. Aí, o técnico francês da equipa de Riade abordou ainda aquilo que espera dar ao português e deixou críticas também ao jogo de estrelas com o Paris SG, que curiosamente deverá marcar a estreia de CR7 em solo saudita."[A estreia] Não será no próximo jogo, diante do Al Shabab [14 de janeiro], já que está suspenso. Será contra o Al Ittifaq, na nossa casa, a 22 de janeiro", revelou o técnico francês, que em seguida mostrou o seu desagrado em relação ao tal jogo com o Paris SG que juntará os melhores futebolistas de Al Nassr e Al Hilal."Eu, como treinador do Al Nassr, não posso estar contente com esse jogo. Para o desenvolvimento do país, ver o PSG, ver os grandes jogadores do PSG, é efetivamente algo bom. Mas nós temos um jogo da Liga três dias depois. Ainda que não seja muito grave. O principal é que isto demonstra aquilo que a Arábia Saudita quer fazer com o desporto e com o futebol. O meu único desejo para o Cristiano Ronaldo é que recupere o prazer de jogar e o sorriso, porque nos últimos meses, entre o Manchester, a seleção e a vida pessoal, não tem momentos fáceis. Se recuperar o prazer de jogar já teremos alcançado o nosso objetivo".Nessa mesma intervenção, Rudi García reforçou a ideia de que para a Arábia Saudita e o Al Nassr é algo "estupendo" a ida do português e até comparou este momento à chegada de Pelé aos Estados Unidos (em 1975, ao NY Cosmos). "É uma loucura a forma como colocou todos os holofotes no nosso clube. Agora todos sabem onde estamos. Creio que passámos dos 800 mil seguidores aos 10 milhões [no Instagram] em poucos dias por causa do Cristiano", apontou.A fechar, o francês garantiu que o avançado português "está bem fisicamente". "Como costumo dizer, os maiores campeões são os mais fáceis de orientar. Está a integrar-se na equipa. Já o vimos brincar e rir com os seus novos colegas. Estava connosco no último jogo, mesmo sem poder jogar. Esteve no balneário, festejou o nosso golo. Está empenhado a fundo na equipa. Torce pelas nossas vitórias, ele é um vencedor e vai tirar tudo da equipa nesse aspeto".