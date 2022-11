Rui Costa recorda primeiros tempos de Ronaldo na Seleção: «Já dizíamos que iria ser o melhor do mundo»

Rui Costa deixou esta quinta-feira muitos elogios a Cristiano Ronaldo, recordando os tempos em que se cruzaram na Seleção Nacional. Ele já em fim de carreira e CR7 a começar."Estava em curso uma mudança de geração, ele era um jovem muito feliz e fazia coisas nos treinos que ninguém fazia. Dávamos-lhe na cabeça dele todos os dias para ele jogar o mais simples possível, mas quando nós - os mais velhos - ficávamos a falar já dizíamos que ele iria ser o melhor do mundo, já tínhamos percebido o 'monstro' que estava ali. E viu-se onde ele chegou", refere o presidente do Benfica à Sky Itália, numa entrevista dada no Dubai, onde está para a cerimónia dos Globe Soccer Awards Em relação à participação de Portugal no Mundial'2022, Rui Costa mostrou-se confiante. "Esta é uma boa geração, tem muitos jogadores muito talentosos que jogam nas melhores equipas e nas principais ligas. Em termos de experiência e competitividade estão muito preparados. E também tem muitos bons talentos que precisam de aproveitar esta experiência única de vestir a camisola da Seleção. Que cheguem lá e desfrutem desse prazer de representar a Seleção".