Rummenigge aplaude "fenómeno" Cristiano Ronaldo: «Tem 36 anos e joga há 20 em alto nível»

A Cristiano Ronaldo não faltam admiradores e Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, não esconde estar nessa 'legião'. O alemão aproveitou a boa disposição depois da vitória dos bávaros frente ao Barcelona (0-3) na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, para comentar a ida do português para o Manchester United e... para abordar a sua compleição física.





"É um fenómeno! Tem 36 anos, e joga há 20 em alto nível. Tem uma parte superior do corpo parecida a Adónis. Lembro-me de uma cena quando estava em Turim. Encontrei-o atrás de uma porta com as mãos no ar, e perguntei-lhe: 'o que estás a fazer?'. Ele respondeu-me: 'estou a treinar a celebração do meu próximo golo'", contou ao 'Bild'.Rummenigge deixou ainda elogios à sua equipa depois do triunfo sobre os blaugrana na Champions, frisando que a saída de Messi "arrancou a alma" à formação espanhola. "Jogaram de maneira espetacular e mereceram ganhar. É demasiado cedo para falar de favoritos, só começa na fase a eliminar. Enfrentam tempos difíceis e era imprescindível vender Messi".