Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rumor, hipótese ou... ataque informático: Al-Wahda coloca Cristiano Ronaldo no seu site Equipa orientada por Carlos Carvalhal 'intromete-se' no futuro do craque português do Manchester United





• Foto: Al-Wahda