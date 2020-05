Ryan Giggs: «O melhor jogador com quem joguei foi Cristiano Ronaldo»

Ryan Giggs, ex-jogador do Manchester United, revelou os seis nomes daqueles que considera terem sido os melhores jogadores com os quais jogou e escolheu Cristiano Ronaldo para a frente de ataque, deixando elogios ao internacional português.





"O melhor jogador com o qual joguei foi Cristiano Ronaldo. Como é óbvio não passou muito tempo no Man. United, mas foi brilhante a jogar lá e depois continuou a fazer ainda melhor noutro sítio. Se calhar melhor não, tanto como fazia no Man. United", revelou o atual selecionador de Gales em conversa com os fãs do Manchester United no canal do clube.Assim sendo, Giggs para além do avançado Juventus colocou Peter Schmeichel como guarda-redes, Jaap Stam como o único defesa, Roy Keane e Paul Scholes no meio-campo, porque complementam-se bem com raça e classe, para servirem os avançados Wayne Rooney e, claro está, Cristiano Ronaldo.O técnico galês, de 46 anos, excluísse desta equipa e deixa de fora os companheiros da 'Classe de 92': David Beckham e Gary Neville. Assim como, a super estrela Eric Cantona.