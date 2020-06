«Saída de Cristiano Ronaldo de Espanha teve um impacto quase nulo, com Messi seria diferente»

Javier Tebas, presidente da LaLiga, deu uma entrevista à Rac-1 e as suas declarações sobre Cristiano Ronaldo já estão a criar polémica.





"A saída de Cristiano, ainda que fiquem aborrecidos em Madrid, teve um impacto quase nulo porque na LaLiga há anos que nos preparávamos para que a marca trascendesse os jogadores. Mas o caso de Messi é diferente. Messi é o melhor jogador da história do futebol. Tivemos a sorte de ele ter estado sempre na nossa liga. Acredito que a saída dele se notaria. E ainda mais se fosse para outro campeonato. É um símbolo do futebol espanhol, da LaLiga e pedir-lhe-ia para terminar a carreira aqui", referiu, acrescentando: "Não seria uma catástrofe porque temos contratos televisivos assinados com ou sem Messi mas o importante é o valor que dá. Messi encanta-nos sempre".