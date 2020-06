Sarri aceita vontade de Ronaldo: «Ele tende a trabalhar melhor começando mais nos flancos»

Maurizio Sarri, treinador da Juventus, admite que conversou com Cristiano Ronaldo sobre a sua posição em campo e garante que as "queixas" do português já foram ouvidas.





"Falei com o Ronaldo antes da meia-final da Taça com o Milan. Conversámos e ele tende a realizar um trabalho melhor começando ligeiramente mais nos flancos", afirmou este domingo, à Sky Itália.Este sábado, a imprensa italiana deu eco do alegado desagrado de Cristiano Ronaldo com o facto de Sarri estar a tentar colocá-lo a jogar a ponta de lança.Sarri garantiu também que não existiu qualquer discussão com Pjianic, médio da Juventus, ao contrário do que foi noticiado pela imprensa transalpina.