Sarri: «Cristiano Ronaldo fez o jogo de que precisava numa altura destas»

Durante o jogo com o Milan (0-0), Cristiano Ronaldo tanto alinhou numa zona mais central do ataque como descaiu em certas alturas para as alas. Sarri explicou o que pretendia do avançado português.





"Pedi a Ronaldo para jogar mais pela zona central e ele ficou agradado. Fez o jogo de que precisava numa altura destas. Não está acostumado a falhar penáltis. Acertou na parte de dentro do poste e a bola podia ter tido qualquer trajetória. Teve azar. Vai ser preciso a equipa ter paciência, mas a primeira meia hora foi um excelente sinal", justificou.